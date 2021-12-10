Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! Aralık ayı 50 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları! Aylık taksit ne kadar? İNG, İş Bankası…

Devlet ya da özel banka fark etmeksizin nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar sık sık güncellenen faiz oranları ve kampanyaları yakından takip ediyor. Tek tek banka şubelerini gezmenize gerek kalmadan fikir edinmeniz için Aralık ayı 50 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarının ne kadar olduğunu haberimizde derledik. Bankaların 50 bin TL için 36 ay vade ile aylık taksitlerinin kaç TL olacağı ve diğer tüm bilgileri inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçip başvuru yapabilirsiniz.