2022 asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da artacak! Milyonların gözü çıkacak kararda!
Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararı bekliyor. 2022 asgari ücreti belirleme 4. toplantıya kaldı. 2022 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı her dakika araştırılırken asgari ücretle birlikte birçok ödeme de artacak. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak? İhbar tazminatı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte tüm merak edilenler...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi, işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.
TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. TÜİK asgari geçim tutarını açıklamadı, Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3100 TL uygun buluyor , Türkİş 3900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilerek yüzde 14'ün 9 olarak düzenlenmesi, birinci vergi diliminin brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Ayrıca, 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği oluştu.
ASGARİ GEÇİM TUTARI 3.567 LİRA
TÜİK bu yıl komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.
Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2.879 lira, ağır işler için de 3.597 lira oldu.