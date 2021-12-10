2022 asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da artacak! Milyonların gözü çıkacak kararda!

TARAFLAR ÜÇ BAŞLIKTA MUTABIK

Taraflar dördüncü kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşerek önerileri değerlendirdiği öğrenildi. Komisyon görüşmelerinde, taraflar üç konuda mutabakata vardı.