Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

2022 yılı Mart ayının başlamasıyla birlikte Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranlarının nasıl güncellendiği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Nakite sıkışanlar ihtiyaç, ev hayali kuranlar konut, araba almak isteyenler de Ziraat Bankası'nın kredi faizlerini, vade sayısı, çekilecek miktar, ödeme planı gibi detaylarına ulaşmak istiyor. Ayrıca birikimlerini Türk lirasında daha da büyütmek isteyenler yine Ziraat Bankası'nın 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını öğrenmek istiyor. İşte hesaplama örneği!