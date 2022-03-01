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Haberler Ekonomi Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

Para ihtiyacı olan vatandaşlar yeni ayın başlamasıyla bankaların güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Ziraat bankası'ndan nakit sıkıntısı için ihtiyaç kredisi, ev almak için konut kredisi ve araba almak için de taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya başlayanlar için ödeme planı ve vadeler hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. Birikimlerini değerlendirmek ve daha fazla getiri sağlamak isteyenler için ise 2022 Mart ayı Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları haberimizde yer alıyor.

01.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 01.03.2022 12:49
Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

2022 yılı Mart ayının başlamasıyla birlikte Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranlarının nasıl güncellendiği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Nakite sıkışanlar ihtiyaç, ev hayali kuranlar konut, araba almak isteyenler de Ziraat Bankası'nın kredi faizlerini, vade sayısı, çekilecek miktar, ödeme planı gibi detaylarına ulaşmak istiyor. Ayrıca birikimlerini Türk lirasında daha da büyütmek isteyenler yine Ziraat Bankası'nın 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını öğrenmek istiyor. İşte hesaplama örneği!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI TÜRK LİRASI MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1-7 gün arası %11,50
8-20 gün arası %12,00
Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...
21 - 29 gün arası %12,50
30 - 31 gün arası %14,50
32 - 45 gün arası %14,50
46-91 gün arası %14,50
Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...
92 - 120 gün arası %14,00
121 - 180 gün arası %13,50
181 - 364 gün arası %13,25
365 - 400 gün arası %13,25
Nakit sıkıntısı çekenler bakmadan geçmeyin! 2022 Mart Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt kredisi, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25
Birikimli Mevduat Hesabı %12,50
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