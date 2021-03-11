Nakit paraya mı ihtiyacınız var? Anında 50.000 TL hesaplara yatıyor!
Bankalar için oldukça önemli olan emekli maaş müşterilerine yeni fırsatlarla ihtiyaç kredisi devlet bankalarından geldi. Emeklilerin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulan ödeme planlarında 3 ayda bir taksit ödeme fırsatları veriliyor. Günümüz dünyasında muhtelif lüzumlarımızı karşılamak, yeni yatırımlar yapmak ve nakit gereksinimi oldukça yüksektir.
Genel olarak kredi alma şartları arasında kredi sicil notu, daha önce çekilen kredinin ne kadar olduğu, hangi aralıklarla ödendiği, ipotek edecek taşıt veya yapı gibi detaylar bulunmaktadır. Bunların karşılanması durumunda da başvuru sahibine genellikle olumlu dönüşler sağlanmaktadır. Elbette ki her bankanın kriterleri değişebilmektedir.
Emeklilere 50 bin liraya kadar kredi
Emekli bireylere, banklara çeşitli kriterler üzerinde kredi sağlayabilmektedir. Bunlardan en bilineni ise 50 bin liraya kadar verilen kredilerdir. Bilindiği üzere bankalar, emekli bireylere özel kredi kampanyaları oluşturmaktadır. Bu kampanyaya başvuru sağlayan bireylerin, başvuruları onaylanırsa doğrudan kredi alabilmektedir.
Emellilere hangi bankaların kredi verdiği ise oldukça merak edilmektedir. Genel olarak emeklilere onlarca farklı banka, farklı limitler üzerinde kredi sağlayabilmektedir. Emekli olan birey doğrudan emekliğini aldığı banka üzerinden de başvuru sağlayabilir. Bunların yanı sıra özel ve kamu bankaları da birçok kampanya sunabilmektedir. Hangi bankanın daha kaliteli kampanyalar sunduğunu öğrenmek için resmi web adresine gidebilir veya doğrudan mobil bankacılık üzerinden başvuru sağlayabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI'NDAN KREDİ ÜRÜN PAKETİ
Ziraat Bankası'da emeklilere özel bir kredi paketi sunuyor. Konut kredisi ve ihtiyaç kredisinden oluşan bu kredi paketinde emekliler, özel ödeme seçenekleri ile ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Müşterilerin aylık gelir durumuna göre bir ödeme planı oluşturan Ziraat Bankası 3 ayda bir ödeme seçeneği sağlıyor. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisinde aylık faiz oranı yüzde 1.60 olup en uzun vade 36 aydır.