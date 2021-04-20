Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! Anında onay verilecek! 50.000TL ve 36 ay geri ödemeli anında hesaba yatıyor!

Bu kredi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi verildiği belirtildi. Bu kredi kampanyasına SMS, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği belirtildi. Bununla birlikte kredinin Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabileceğiniz vurgulandı. Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.