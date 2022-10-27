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Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

Bankalar tarafından yapılan kredi kampanyaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte kamu bankaları gncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

takvim.com.tr
27.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:15
Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

Acil nakit ihtiyacı olanlar bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyalarını ilgiyle takip ediyor. Birçok bankanın özel avantajlı faiz oranları yer alırken Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat en iyi kampanyalar sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası hangi bankada? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Aylık 1.678 TL taksitle 36 ay vadeli 40 bin TL kredi çekebilirsiniz.

Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

1.049 TL taksitle 36 ay vadeli 25 bin lira kredi sahibi olabilirsiniz.

Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Aylık 814 TL ödeyerek 20 bin lira kredi imkanı

Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 20 bin lira ihtiyaç kredisi 1.829 TL taksitle sunuluyor.

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