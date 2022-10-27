Nakit ihtiyacına 2 DAKİKADA yatacak! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... 814 TL taksitle YILBAŞI DESTEĞİ! 3 AY ERTELEMELİ ihtiyaç kredisi!

Acil nakit ihtiyacı olanlar bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyalarını ilgiyle takip ediyor. Birçok bankanın özel avantajlı faiz oranları yer alırken Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat en iyi kampanyalar sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası hangi bankada? İşte detaylar...