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2023'te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

Türkiye, kendine özgü ekonomi modeliyle yatırım, üretim ve istihdamı artırırken; 2023 yılında da girişimci ve KOBİ'lere destekler devam edecek. Genç girişimcilere 450 bin liraya varan destek içeren BİGG programında 2 kez çağrıya çıkılacak. e-Ticaret yapmak isteyen kadınlara da destek verilecek. Destekler her performans döneminde 5 bin lira olarak sağlanacak. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan desteklerden bazıları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:22
2023’te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

Girişimcilere, KOBİ'lere, üretime sağlanan destekler önümüzdeki yıl da devam ederken, yenileri de devreye alınacak. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kadınların e-ticaret yapması için nakdi destek sağlanacak.

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2023’te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

Genç girişimcilerin iş fikirleri, 450 bin liraya varan hibe destek içeren BİGG programıyla desteklenecek, 2 çağrıya çıkılacak. Üretime sağlanan destekler artırılacak.

İşte programdan bazı başlıklar...

2023’te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

- Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlanmaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi çevrimiçi olarak verilmeye devam edilecek. E-ticaret faaliyetlerinin desteklendiği Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın uygulanmasına devam edilecek. E-ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her bir performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.

2023’te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

- KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında verilen destekler takip edilecek. KOBİGEL programında 5G gibi odak teknoloji alanlarına yönelik özel çağrılar kurgulanacak.

2023’te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL

- Sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji geliştiren KOBİ'lere yönelik proje teklif çağrısı ilan edilecek.

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