2023'te de destek yağacak! e-Ticaret yapana 5 bin TL iş fikri olan gence 450 bin TL
Türkiye, kendine özgü ekonomi modeliyle yatırım, üretim ve istihdamı artırırken; 2023 yılında da girişimci ve KOBİ'lere destekler devam edecek. Genç girişimcilere 450 bin liraya varan destek içeren BİGG programında 2 kez çağrıya çıkılacak. e-Ticaret yapmak isteyen kadınlara da destek verilecek. Destekler her performans döneminde 5 bin lira olarak sağlanacak. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan desteklerden bazıları...
26.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:22
- Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlanmaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi çevrimiçi olarak verilmeye devam edilecek. E-ticaret faaliyetlerinin desteklendiği Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın uygulanmasına devam edilecek. E-ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her bir performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.