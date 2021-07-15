Nakit ihtiyacı olanlara müjde! PTT'den bayram öncesi kefilsiz, şartsız 10 bin TL kredi fırsatı! İşte başvuru şartları…
Kurban Bayramı'na az bir zaman kala masraflardan dolayı vatandaşların para ihtiyacı da artıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi ve bayram öncesi kefilsiz, şartsız düşük 10 bin TL kredi imkanı yüzleri güldürüyor. Bu bayramı maddi olarak zorlanmadan geçirmek isteyenler pek çok şarta ve kefile gerek kalmaksızın 10 bin TL'sini hemen alabiliyor ve istenilen vadede ödeyebiliyor. Peki PTT ihtiyaç kredisi için kimler başvuru yapabilir? Başvurular nereden ve nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
15.07.2021 13:11
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:11
2021 yılı Kurban Bayramı 20 Temmuz itibariyle idrak edilecek ve bayram masraflarını zorlanmadan karşılamak isteyenler acil nakit ihtiyaçları için çözüm arıyor. Bu noktada PTT uğraştırmadan şartsız, kefilsiz 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden karşılamak isteyenler için PTT'den 10 bin TL ihtiyaç kredisinin detaylarını haberimizde derledik. İsterseniz daha fazla kredi miktarından da faydalanabilirsiniz. İşte gereken belgeler…
Nakit ihtiyacı olanlara PTT'den kredi almak N Kolay!
Acil nakit ihtiyacı olanlara Kefilsiz, Şartsız Aktif Bank'tan İhtiyaç Kredisi!