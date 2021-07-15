Nakit ihtiyacı olanlara müjde! PTT'den bayram öncesi kefilsiz, şartsız 10 bin TL kredi fırsatı! İşte başvuru şartları…

2021 yılı Kurban Bayramı 20 Temmuz itibariyle idrak edilecek ve bayram masraflarını zorlanmadan karşılamak isteyenler acil nakit ihtiyaçları için çözüm arıyor. Bu noktada PTT uğraştırmadan şartsız, kefilsiz 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden karşılamak isteyenler için PTT'den 10 bin TL ihtiyaç kredisinin detaylarını haberimizde derledik. İsterseniz daha fazla kredi miktarından da faydalanabilirsiniz. İşte gereken belgeler…