Bankamatik kartı olanlara hemen 10.000 TL kredi hesapta! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank anında ATM'den çekiyorsunuz

Bankalardan gereksinim kredisi çekmek isteyen şahıslar artan faiz oranları ardından seçenek çözümler arar iken bankamatik kartı olanlar amacıyla yeni bir kredi fırsatı sunuldu. Acil nakit para gereksinimi olan şahıslara başlatılan yeni bir kampanya başladı. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yer alıyor. Yine Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubesi kullanan şahıslarda krediler bölümünden gereksinim kredisi müracaatı yapan şahıslarda anında 10 bin TL kredi çekebilecek.