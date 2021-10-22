Nakit ihtiyacı olanlara müjde! İhtiyaç kredinizi ayda sadece 184 TL ödeyerek alın! ING, İş Bankası faiz oranları…
Para sıkıntısı çeken vatandaşlar özellikle pandemiden dolayı ekonomik olarak sorun yaşayanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ederek araştırmaya başladı. İhtiyaç kredinizi ayda sadece 184 TL ödeyerek alabilirsiniz bunun için başvuru şartlarını taşımanız ve istediğiniz bankaya başvuru yapmanız yeterli. Peki ING, İş Bankası, Akbank, Garanti daha pek çok bankanın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Günlük harçlık gibi denk gelen taksit ödemeleri ile nakit sorununuza kolay çözüm bulabilirsiniz. İşte bankaların ihityaç kredisi şartları ve faiz oranları haberimizde yer alıyor.
22.10.2021 16:45
- Son Güncelleme: 22.10.2021 16:45
Bankalardan kredi kampanyaları gelmeye ve faiz oranları sık sık güncellenmeye devam ediyor. Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi gören seçenekler arasında yer alıyor ve daha fazla tutar çekmek isteyenler için de uygun ödeme koşulları bankalar tarafından sunuluyor. Özellikle 3 ay sonra geri ödemeli olanlar tercih ediliyor. Peki ING, Halkbak, TEB gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları nedir? İşte detaylar...