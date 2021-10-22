Nakit ihtiyacı olanlara müjde! İhtiyaç kredinizi ayda sadece 184 TL ödeyerek alın! ING, İş Bankası faiz oranları…

Bankalardan kredi kampanyaları gelmeye ve faiz oranları sık sık güncellenmeye devam ediyor. Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi gören seçenekler arasında yer alıyor ve daha fazla tutar çekmek isteyenler için de uygun ödeme koşulları bankalar tarafından sunuluyor. Özellikle 3 ay sonra geri ödemeli olanlar tercih ediliyor. Peki ING, Halkbak, TEB gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları nedir? İşte detaylar...