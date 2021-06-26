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Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Sık sık kampanyalar yapan bankalar özellikle koronavirüs nedeniyle faiz oranlarında da değişikliğe giderek vatandaşların daha rahat kredi çekmelerine imkan tanıyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi fırsatı oldukça dikkat çekiyor. Böylece belge ve imza ile uğraşmadan hızlı kredi almak mümkün oluyor. Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank daha pek çok bankanın güncel faiz oranları haberimizde yer alıyor.

26.06.2021 01:59 - Son Güncelleme: 26.06.2021 01:59
Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Sık sık kampanyalar yapan bankalar özellikle koronavirüs nedeniyle faiz oranlarında da değişikliğe giderek vatandaşların daha rahat kredi çekmelerine imkan tanıyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi fırsatı oldukça dikkat çekiyor. Böylece belge ve imza ile uğraşmadan hızlı kredi almak mümkün oluyor. Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank daha pek çok bankanın güncel faiz oranları haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Hem koronavirüs salgını hem de zamandna tasarruf amacıyla şubeye gitmeden kredi almak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Hızlı veya dijital kredi veren bankaların hangileri olduğu, faiz oranları, örnek ödeme tablosu gibi detaylar merak ediliyor. Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları haberimizde yer alıyor. Peki cepten kredi başvurusu yapılabilir mi? İşte tüm bilgiler…

Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te

Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Bankalardan hızlı kredi! Şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kredi! Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank faiz oranları…

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.