Nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alsın! 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kararı! Aylık 367 TL taksitle anında 10 bin TL kredi imkanı!

Kamu Denetçiliği Kurumu ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

COVID-19 pandemisi sebebiyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için alınan tedbirler kapsamında, iktisadi düzenin devamlılığının sağlanmasındaki kamu yararı gözetilerek ve sosyal devlet ilkesinin söz konusu olağanüstü şartlarda gerektirdiği öncelikler dikkate alınarak başvuranın bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusunun yeniden incelenmesi ve ivedilikle yanıt verilmesi yönünde TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Ziraat Bankası tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Bu kararın BAŞVURANA ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine karar verilmiştir.