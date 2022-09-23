Nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alsın! 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kararı! Aylık 367 TL taksitle anında 10 bin TL kredi imkanı!
Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar yapılan kampanyalarda özellikle düşük faiz oranlarını takip ediyor. Başvuru şartlarının oldukça esnek olacağı ve düşük faizle 36 ay vadeye kadar verileceği belirtilen kredide binlerce kişi ret cevabını aldı. Bu nedenle KDK'ya şikayette bulunulmasının ardından Karara göre Kamu Denetçiliği Kurumu, kredi başvurusu reddedilen bu vatandaşın başvurusunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ve kredinin kullandırılmasını istedi. İşte 0.49 fazli kredi hakkında merak edilenler...
Kamu Denetçiliği Kurumu ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
COVID-19 pandemisi sebebiyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için alınan tedbirler kapsamında, iktisadi düzenin devamlılığının sağlanmasındaki kamu yararı gözetilerek ve sosyal devlet ilkesinin söz konusu olağanüstü şartlarda gerektirdiği öncelikler dikkate alınarak başvuranın bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusunun yeniden incelenmesi ve ivedilikle yanıt verilmesi yönünde TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Ziraat Bankası tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Bu kararın BAŞVURANA ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine karar verilmiştir.
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ING 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ
Kredi Tutarı: 20 Bin TL
Vade Süresi: 24 Ay
Kredi Türü: İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %1,54
Toplam Faiz: 5.163,02 TL
Aylık Taksit: 1.048,46 TL
Toplam Ödeme: 25.263,04 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %26,36
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