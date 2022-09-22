EYT çıkmadan MUTLAKA YAPIN! SSK, Bağkur, 4C’lilerin emeklilikten önce paraları iade edilecek! EYT ile ilgili son dakika uyarısı: Bunu yapmazsanız maaşınız yanacak!

Ancak bazen borçlanmaların yanlış döneme ilişkilendirilmesi ya da aylık bağlama oranlarının düşük olduğu dönemlere denk gelmesi veya ödenen paraya ihtiyacın doğması, emeklilik için çok fazla primin olması gibi sebeplerle hizmet borçlanmalarından vazgeçme durumları da ortaya çıkabilmektedir.