22 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu 2022! Evinizi baştan aşağı yeniden yaratın! A101 indirimli ürünler bugün raflarda!
A101 22 Eylül kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 indirimli ürünler listesinde yer alan fırsatlar merak ediliyor. Alışveriş severler "A101 aldın aldın" fırsatlarından yararlanmak için hangi ürünlerin indirimli olduğunu sorguluyor. Samsung 4K TV, Alcatel cep telefonu, Reeder P13 Blue Plus cep telefonu, SEG 6 programlı bulaşık makinesi, SEG 10 kg çamaşır makinesi, Akel davul fırın gibi birçok ürün alıcısını bekliyor. İşte A101 indirimli ürünler listesi...
22.09.2022 10:30 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:30
A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül 2022 yayınlandı. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen A101 market her hafta binlerce üründen oluşan kampanyalar yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu A101 kampanyaları duyuruldukları başlangıç tarihinden son gününe kadar tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor.
A101 aktüel ürünlerinde; Arzum süpürge, çay makinesi, el blender seti, Aprilla şarjlı saç kesme makinesi, Piranha klavye mouse seti, Go smart 64 GB USB bellek, kase, tabak çeşitleri, açılır kapanır 6 kişilik masa takımı, 6 çekmeceli saklama dolabı gibi daha birçok ürün raflardaki yerini alacak.