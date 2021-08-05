Nakit ihtiyacı olanlar müjde! Düşük faiz oranı ile 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat…

Bankalar adete birbiriyle yarış halinde ve vatandaşlara kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Pandemiden dolayı ekonomik olarak zorluk çeken ve oturduğu yerden bankaya gitmeden hızlıca kredi almak isteyenler için kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranları açıklandı. Düşük faiz oranı ile 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için başvuru şartları neler? Hemen sonucu öğrenebileceğiniz kredi başvurusu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.