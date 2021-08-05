Başvuru yapana 30 bin TL! Evde bayram havası estirecek haber geldi! Devlet kanadından geri ödemesiz olarak verilecek!
Devlet tarafından birçok alanda vatandaşa destek sağlanıyor. Vatandaşı ekonomik anlamda rahatlatmak için devlet tarafından geri ödemesiz 30 bin TL yardım veriliyor! Ev onarımı, prefabrik ev ve betorname ev yapanlara yardım verileceği haberi vatandaşları sevindirdi. Evi oturulmayacak kadar bakımsız, eski ve yıkık olan kişilere devlet tarafından ev tamir yardımı veriliyor. Yeni ev hayalini gerçekleştirmek isteyenler başvurulara akın ediyor. Bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracalığıyla vatandaşa veriliyor. Peki, ev onarım yardımından kimler faydalabilir? Ev tadilat yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Başvuru yapana 30 bin TL! Evde bayram havası estirecek haber geldi! Devlet tarafından birçok alanda vatandaşa destek sağlanıyor. Ev onarımı, prefabrik ev ve betorname ev yapanlara yardım verileceği haberi vatandaşları sevindirdi. Ev yapımı yardımı kimlere veriliyor sorularıyla inceleme yapan vatandaşlarımız amacıyla 2021 ev yapımı yardımı detaylarıyla haberimizde detaylı bir şekilde yer alıyor. Peki Ev onaranlara devlet desteği veriliyor mu? Prefabrik ev yapanlar ev yapımı yardımı alabilecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!
18 YAŞINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR
Devletin vermiş olduğu bu destekten yararlanmak için ilk olarak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun dışında, bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin, "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" şartını da taşıması gerekiyor.