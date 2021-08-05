Başvuru yapana 30 bin TL! Evde bayram havası estirecek haber geldi! Devlet kanadından geri ödemesiz olarak verilecek!

18 YAŞINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR

Devletin vermiş olduğu bu destekten yararlanmak için ilk olarak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun dışında, bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin, "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" şartını da taşıması gerekiyor.