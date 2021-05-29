Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

Pek çok ihtiyacını karşılamak için nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi ve 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor, haberi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve ayrıntıları araştırmaya başladı. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın özellikle 3 ay ertelemeli olması ve faiz oranlarının düşüklüğü sebebiyle kredi fırsatları oldukça dikkat çekiyor. İşte güncel Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank kredi kampanyaları…