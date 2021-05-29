Vav TV İzle

Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

Pek çok ihtiyacını karşılamak için nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi ve 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor, haberi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve ayrıntıları araştırmaya başladı. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın özellikle 3 ay ertelemeli olması ve faiz oranlarının düşüklüğü sebebiyle kredi fırsatları oldukça dikkat çekiyor. İşte güncel Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank kredi kampanyaları…

29.05.2021 00:38 - Son Güncelleme: 29.05.2021 00:38
Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

Pek çok ihtiyacını karşılamak için nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi ve 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor, haberi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve ayrıntıları araştırmaya başladı. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın özellikle 3 ay ertelemeli olması ve faiz oranlarının düşüklüğü sebebiyle kredi fırsatları oldukça dikkat çekiyor. İşte güncel Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank kredi kampanyaları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

Pandemiden dolayı ekonomik açıdan zorluk çeken vatandaşlar borçlarını ödemek, girişim yapmak vs. daha pek çok ihtiyaçlarından dolayı bankalardan kredi çekmek istiyor. Bankaların şartları, kampanyaları ve faiz oranları farklılık gösteriyor ve özellikle gündemde 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı büyük ilgi çekiyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank kredi kampanyaları hakkında bilgi edinmek bütçenize en uygun olanı seçmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60

Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

TEB Kampanya Detayları

* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olanlar müjde! 100 bin TL’ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank…

* İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
* Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
* TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.