Hepsi mercek altında: Yılbaşı öncesi en ucuz sıfır otomobil listesi geldi! Fiyatlar o seviyelere kadar indi! Fiat, Honda, Hyundai, Skoda...

2022 yılına 2 ay kala sıfır araçlarda yapılan kampanyalar ve uygun fırsatlar firmalar tarafından güncellenmeye devam ediliyor. Son yıllarda yaşanan pandemi etkisi, çip krizi, tedarik sorunu ve döviz kurundaki hareketlilik araba fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Ancak bazı firmalar bu koşullara nazaran çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşın araba almasını kolaylaştırdı. Otomobil firmaları kasım ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Haberimizde Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarına yer verdik. Bu araçlar 200 bin TL'nin altında yer alıyor. Aracını yenilemek veya ilk kez araç almak isteyenler yeni yılda fiyatlar yükselmeden bu listeye göz atabilir. İşte model model en ucuz sıfır araçlar