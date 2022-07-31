2.500 TL geliriniz olması yeterli! Emekli maaşı alanlara ödemeler 7.000 TL'ye çıktı! 4/a, 4/b, 4/c SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur'lular odaklansın

TEB

TEB emekliler için harekete geçti. Bankadan yapılan açıklamada emekli promosyonunda üst liminitin 5.500 TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara maaşları oranında promosyon ödemesi yapılıyor. TEB tarafından belirlenen maaş oranlarına göre 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ancak emekli zammı sonrası yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL seviyesine çekildi. Dolayısıyla TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon ödeniyor.