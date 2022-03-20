📣Nakit ihtiyacı olanlar bakmadan geçmeyin! Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası faiz oranları… 💸35 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planı!

Nakit ihtiyacı olan binlerce vatandaş bankalardan kredi çekerek bütçesinin açığını kapatmak istiyor ve bunu yaparken de kolay geri ödeme koşullarını tercih ediyor. Bankalar bu konuda adeta yarış halinde ve sık sık kampanyalarını, faiz oranlarını güncelliyor. 2022 Mart ayı Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Böylece bankalara gitmeden önce kolayca karşılaştırma yapabilir ve görüşmek istediklerinizi ziyaret edebilirsiniz. Nakit ihtiyacı olanlar bakmadan geçmeyin, işte 35 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık ödeme planı!