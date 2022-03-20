İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru ekranı! 4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı! 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor!

Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin bekçi alımı 2022 başvuruları başladı ve bir yandan da İŞKUR üzerinden yayınlanan çarşı ve mahalle bekçisi alımları, başvuru şartlarının neler olduğu araştırılıyor. 4 farklı ilde yayınlanan ilanlarda 4.650 TL maaş ile çalışma fırsatı sizleri bekliyor. 18 - 55 yaş arası başvuru yapabiliyor ve bekçi alımı başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.