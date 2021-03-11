Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı?

Gündemde yüzbinlerce kişi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların ekonomik zorluk çekmemesi adına her ay yardım ödemesi yapıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? Normal şartlarda 17 Mart'ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.