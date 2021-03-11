Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı?
Gündemde yüzbinlerce kişi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların ekonomik zorluk çekmemesi adına her ay yardım ödemesi yapıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? Normal şartlarda 17 Mart'ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
Gündemde yüzbinlerce kişi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların ekonomik zorluk çekmemesi adına her ay yardım ödemesi yapıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Peki Şubat ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? Normal şartlarda 17 Mart'ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne kadar, süresi uzatıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Pandemiden dolayı ekonomik zorluk çeken vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu ücretsiz izin desteğine başvuru yapıyor ve onaylanan başvurular için her ay geri dönüş sağlanıyor. Peki Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Yapılan son açıklamalar neler? İşte detaylar…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?
Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.