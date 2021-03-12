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Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

İhtiyaç kredileri değişik kredilere göre daha ziyade düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için bu günlerde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Başka bir deyişle ferdin ticari amacı dışında kalan lüzumlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi müesseseler değil, sadece gerçek bireyler kullanabilir.

12.03.2021 08:46 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:05
Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. Normalleşme süreçlerinden dolayı devreye alınan düşük kredi faiz oranları üzerinde belirlenen indirimlerin sona ermesinin ardından şu an güncel faiz oranları merak ediliyor.

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Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.

Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.