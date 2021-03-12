Faizler anı anına değişiyor! Bekleyen zarar ediyor! 10.000-20.000 TL kredi 36 ay vade!
İhtiyaç kredileri değişik kredilere göre daha ziyade düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için bu günlerde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Başka bir deyişle ferdin ticari amacı dışında kalan lüzumlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi müesseseler değil, sadece gerçek bireyler kullanabilir.
Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. Normalleşme süreçlerinden dolayı devreye alınan düşük kredi faiz oranları üzerinde belirlenen indirimlerin sona ermesinin ardından şu an güncel faiz oranları merak ediliyor.