Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile ikinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi.