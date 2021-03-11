Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!
İkinci el araç almak isteyenler o markaları tercih ediyor. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanmasıyla birlikte araçlar kapış kapış gitmeye başladı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları ise belli oldu. İşte ikinci el araç piyasası hakkında merak edilen son bilgiler!
Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri belli oldu. İkinci el araç fiyatları 2021 model araçların ülkeye giriş yapmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz yıl cep yakan ikinci el araç piyasasında bu yıl hareketlilik yaşanmaya başlanmıştı. Ülkemizde en çok tercih edilen modeller de açıklandı. İşte ikinci el araçlar hakkında son gelişme!
Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile ikinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.
Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi.