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Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

İkinci el araç almak isteyenler o markaları tercih ediyor. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanmasıyla birlikte araçlar kapış kapış gitmeye başladı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları ise belli oldu. İşte ikinci el araç piyasası hakkında merak edilen son bilgiler!

11.03.2021 22:28 - Son Güncelleme: 11.03.2021 22:28
Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri belli oldu. İkinci el araç fiyatları 2021 model araçların ülkeye giriş yapmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz yıl cep yakan ikinci el araç piyasasında bu yıl hareketlilik yaşanmaya başlanmıştı. Ülkemizde en çok tercih edilen modeller de açıklandı. İşte ikinci el araçlar hakkında son gelişme!

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Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin ocak-şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Bu yılın şubat ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 662 ile ikinci ve Ford da 12 bin 975'le üçüncü sırada yer aldı.

Bunları 11 bin 704 adetle Fiat, 7 bin 163 adetle Opel, 6 bin 460 adetle Peugeot, 6 bin 241 satışla Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile BMW, 5 bin 927 adetle Hyundai ve 4 bin 370'le de Toyota izledi.

Kapış kapış gidiyorlar! İkinci el araç almak isteyenler dikkat! En çok onlar tercih ediliyor!

Söz konusu 10 markanın şubat satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 76'sını oluşturdu.

Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.