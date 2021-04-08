Fındık fiyatları ne kadar? 8 Nisan Trabzon, Giresun, Ordu fındık borsalarında fındık kaç TL? 4-5 milyar dolara çıkacak...
Haftanın dördüncü gününde sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Alıcılar ve üreticiler fındık fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Trabzon'da, fındık zararlıları arasında yer alan ve uç kurumalarıyla üründe azalmaya sebep olan kozalak akarıyla mücadele için çalışma başlatıldı. Eğer bu zarar karşılanırsa fındıktan elde edilen gelirin 2 milyardan 4-5 milyar dolara çıkarılacağı ön görülüyor. Bu noktada üreticiler 'Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
08.04.2021 09:49
- Son Güncelleme: 08.04.2021 09:49
8 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Bugün sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 8 Nisan Perşembe Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...