Bankalar bayram fırsatlarını güncelledi! Faizler alaşağı oldu! 10 Mayıs Ziraat, Vakıf, Garanti, İNG kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranlarında bayram indirimi! Bayram haftasında bankalar cazip tekliflerini yeniledi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını merak edenler sabah saatlerinde en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Kredi faiz oranlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...