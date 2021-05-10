Bankalar bayram fırsatlarını güncelledi! Faizler alaşağı oldu! 10 Mayıs Ziraat, Vakıf, Garanti, İNG kredi faiz oranları!
Yarış dur durak bilmiyor! Kredi faiz oranlarında bayram indirimi! Bayram haftasında bankalar cazip tekliflerini yeniledi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını merak edenler sabah saatlerinde en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Kredi faiz oranlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıf, TEB faiz oranları kaç oldu? İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
10.05.2021 08:00
- Son Güncelleme: 10.05.2021 08:00
Kredi faiz oranlarında bayram indirimi! Bayram haftasında bankalar cazip tekliflerini yeniledi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını merak edenler sabah saatlerinde en uygun avantajı bulmak üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Kredi faiz oranlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...