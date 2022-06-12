Hesaplara 1.611 TL aktarılmış durumda! Son dakika: Aile Bakanı açıkladı! Hemen kontrol edin! Paranızı alın!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi ve diğer vatandaşlar için geliştirdiği sosyal yardım modelleri ve diğer proje hizmetleri sayesinde yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haziran ayı itibari ile çocuklu ailelerin hesaplarına SED ödemelerinin yatırıldığını açıkladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın SED ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin ayrıntılar