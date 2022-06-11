BİM, ŞOK, A101 ve Migros'ta bundan sonra... Marketlerde bu ürünler artık satılmayacak! Görenlerin eteği ayağına dolaşabilir! Ekmek, sigara...
Türkiye genelindeki market zincirleri tarafından satışı yapılan güncel ürünler her hafta çok satılıyor. Teknolojiden yiyeceğe kadar bir çok ürünün etken olarak satışı gerçekleştiriliyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişiklik yaşanabilir. Bunlar arasında satışı yasaklanan listesinde sigara ve ekmek olabilir. İşte konuya dair merak edilenler... Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak mı? Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz aylarda getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini bildirmişti.
Büyük market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Özellikle aktüel ürünler fiyat indirimi nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle ekmek ve sigara gibi ürünler yönetmelik kabul edilirse marketlerde satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak. İşte konu hakkında detaylar...
Ocak ayında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçilecek. Artık sigara ve ekmeği bakkallar satacak. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak." demişti.
O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Ticaret Bakanlığı'nın geçen sene yaptığı taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.