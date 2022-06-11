BİM, ŞOK, A101 ve Migros’ta bundan sonra... Marketlerde bu ürünler artık satılmayacak! Görenlerin eteği ayağına dolaşabilir! Ekmek, sigara...

Büyük market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Özellikle aktüel ürünler fiyat indirimi nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle ekmek ve sigara gibi ürünler yönetmelik kabul edilirse marketlerde satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak. İşte konu hakkında detaylar...