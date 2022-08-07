3 dönem kuralı! Meclis'e gelmesine ramak kala flaş gelişme! 2008'in 10'uncu ayından sonra... EYT'lilerin maaş hesaplamaları böyle yapılacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere EYT çözümü için bir çok formül masada yer alıyor. Almanya, Finlandiya gibi bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli ülkemizde de uygulanabilir. Avrupa modelindeki 'belli oranda kesinti ile kalan yılların tamamlanması' konusu değerlendirilecek. Bu modellerin uygulanıp uygulanmayacağı ise çalışmalar sonucunda belli olacak. Formüllerin yanı sıra yeni gelişmeye göre EYT'lilerin maaş hesapları 3 dönem üzerinden yapılacak. İşte detaylar...