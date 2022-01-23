MYK'nın ana gündemi 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi! 3600 ek gösterge emekli maaşlarını etkileyecek mi?
Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yarın toplanacak MYK'nın ana gündem konusu olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK'nın bir diğer konusu ise kripto para. Peki 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? 3600 ek gösterge emekli maaşlarını da etkileyecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.
Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz.
MYK'NIN ANA GÜNDEMİ OLACAK
3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN muhabiri şu ifadeleri kullandı:
AK Parti'de MYK toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'ndan Pazartesi günü gerçekleşecek o toplantı. 3600 ek gösterge, KDV sisteminde sadeleştirme ve kripto para ile ilgili önemli başlıklar müzakere edilecek MYK toplantısında.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MASADA!
3600 ek göstergeye bakacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer bakanlıklarla teknik bir çalışma sürdürüyor şu aralar. Bütün statülerin, bütün grupların durumları gözden geçirilecek. İl müdürü, şube müdürü, hukukçular kamu avukatları gibi personellerin ek göstergelerinde bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin geniş bir perspektifte ele alınması bekleniyor. Düzenlemede adalet duygusunu zedelemeden, statüler arasındaki farklılaşmayı sağlayarak yapılması masada. Yine bu 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen son aşama MYK toplantısında değerlendirilecek.