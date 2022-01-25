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Hesaplamalar tamam! Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

2022 yılı maaşları için tüm oranlar netleşti. Zamlar tek tek açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarını heyecanla bekliyordu. Yeni yılda asgari ücret, enflasyon farkı ve ek zam duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları en düşük 2.500 TL oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 30.95'e yükseldi. Merakla beklenen ilave tediye ödeme tarihleri de belli oldu. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan tablo halinde emekli ve memur maaşları ve ilave tediye ödemeleri...

25.01.2022 12:41 - Son Güncelleme: 25.01.2022 12:41
Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler için tarih belli oldu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu haberimizde! 2022 yılının ilk ayında açıklanana enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların zam oranları da netleşmiş oldu. Zammın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ek zam açıklaması da yaptı. Ayrıca ilave tediye ödemeleri için de tarih verildi. İşte tek tek duyurulan yeni oranlarla maaş ve ilave tediye hesaplamaları...

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Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

Açıklanan yeni artışlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 25.47 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 5'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 27,91 kadar zam oranı açıklandı.

Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından ilave zam oranları da açıklandı. Erdoğan'ın müjdesine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş yüzde 66 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkartıldı. Memur ve memur emeklileri için de toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapıldı.

Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu ilave artışlarla ilgili yasa da TBMM'de görüşülmüş ve oylanarak kabul edilmişti. Söz konusu yasa bu hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece tüm emekli ve memurlar için ilave artışlar 1 Ocak kıstas alınarak uygulanmaya başlayacak.

Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak.

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