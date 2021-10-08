Mutluluktan düğün bayram ettirecek gelişme! SSK Bağ-Kur emeklisinin 15 talebi netleşti! Onay geldiği an gelirler en az...

Mutluluktan düğün bayram ettirecek gelişme! 2022 yılının Ocak ayında yeni zam alacak olan emekliler gelirlerini artıracak taleplerini tek tek sunmaya devam ediyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 15 talebini tek tek duyurdu. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı zamanda emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamma odaklandı.