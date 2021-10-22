Müşteri olma şartı martı da yok! Bugün başvurusu yapana 10.000 TL anında verilecek!

10.000 TL hemen hesaplara aktarılıyor. Anında kredi veren bankalar ile gelir belgesiz kredi alabilmek amacıyla ilk önce kredi notunuzun riskli takımda olmaması gerekiyor. Yaptığınız müracaat üstüne bankalar şahsınıza ait araştırmalar yapar iken Findeks Kredi Notunuz ve sicil kaydınıza bilhassa ilgi ederler. Yapılan araştırmalar sonrasındaysa şartlara uyan kişiler, bankanın tespit ettiği faiz ve vade oranlarında kredilerini alabilirler. Bankaların faiz oranlarının çektiğiniz kredinin miktarına, vadeye ve kredi notunuza göre değişkenlik gösterdiğini unutmamalısınız.