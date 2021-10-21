Emlak vergisinin ikinci taksit döneminin son günü ne zaman? Emlak vergisi nereye yatırılacak? Kimler muaf?
Ev sahibi olanlar yılda iki kez emlak vergisi ödemekle yükümlü. Emlak vergisi ödeyecekler ne zaman ve nereden ödeme yapılacağı merak ediliyor. İlk taksit ödemesi Mayıs ayı içerisinde yapılan emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksiti Kasım'da ödenecek. Peki emlak vergisi nereye yatırılacak? Kimler muaf?
Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi'nde yılın ikinci taksit dönemi başlıyor. İlk taksitlerin 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödendiği verginin ikinci ödeme dönemi 1 Kasım'da başlayıp, 30 Kasım'da bitecek. Son taksidin ödenmesiyle bu vergide 4 yıllık dönem kapanacak. Eğer itirazlardan sonuç çıkmazsa önümüzdeki yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde 4-5 kat zamlı yeni oranlar devreye girecek.
DEĞERLER BELİRLENDİ
Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Emlak Vergisi'nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor.
İTİRAZ EDİLDİ
Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın 4-5 katı geçtiği görüldü. 2017'de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Bu yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı.
DAVALAR SONUÇLANMADI
Posta'nın haberine göre; Takdir komisyonlarında belirlenen değerlere itiraz süresi 7 Eylül itibarıyla doldu. Vergi Mahkemeleri'nde açılan davalardan henüz bir iptal kararı çıkmadığı gibi yürütmeyi durdurma talepleri de reddedildi. İtiraz sonuçlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart) çıkması bekleniyor. Mart ayında 2022 yılına ilişkin vergi dönemi başlıyor. Bir sonuç çıkmazsa takdir komisyonu kararları uygulanacak. Taksit ödemesi sonrasında bir iptal kararı gelirse, mahsuplaşma yapılacak.