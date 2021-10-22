Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak! O ödemeler hemen geri verilecek!

Türkiye'de taşınmaz malları bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bu anlamda ev, arsa, işyeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazı olan herkesi kapsayan emlak vergisi belirli muafiyet şartları uygulanıyor. Mesela emekli, ev hanımı, işsiz olan pek çok vatandaşa emlak vergisi muafiyeti hakkı belirli şartlar altında tanınıyor. Emlak vergisinden muaf tutulan şahıslar vergi ödemedikleri gibi bu haklarını bilmediği amacıyla yapmış bulunduğu ödemeleri de geri alma hakkına sahiptir. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?