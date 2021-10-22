Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak! O ödemeler hemen geri verilecek!
Milyonlarca vatandaş emlak vergisi muafiyeti bulunduğu durumda bunu bilmediği amacıyla ödeme yapıyor. Sizde emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Gereksiz yere ödeme yapanlara belediyeler emlak vergisi iadesi amacıyla ödemelere devam ediyor. İşte emlak vergisi son ödeme tarihi, muafiyet şartları, iade dilekçesi örneği ile iade davası ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Türkiye'de taşınmaz malları bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bu anlamda ev, arsa, işyeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazı olan herkesi kapsayan emlak vergisi belirli muafiyet şartları uygulanıyor. Mesela emekli, ev hanımı, işsiz olan pek çok vatandaşa emlak vergisi muafiyeti hakkı belirli şartlar altında tanınıyor. Emlak vergisinden muaf tutulan şahıslar vergi ödemedikleri gibi bu haklarını bilmediği amacıyla yapmış bulunduğu ödemeleri de geri alma hakkına sahiptir. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
Emlak vergisi ödemesi için aranılan muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemezken bu kişilerin dışında kalan adına kayıtlı tapusu olan herkes emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Emlak vergisi ödemesi yapan kişilere belediyeler tarafından geriye dönük 5 senelik zaman zarfı içerisinde ödedikleri paraları geri iade edilmektedir. Emlak vergisi iadesi için kişinin ödeme yapmış olduğu makbuzlar ile ödeme yapmış olduğu emlak vergisi servisine başvuru yapması yeterlidir.
EMLAK VERGİSİNDEN NASIL MUAF OLUNUR?
Taşınmaz mal sahibi olan herkes kanunen ödemesi zorunlu tutulan emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir.
Kimler emlak vergisi öder, kimler ödemez sorusu çokça sorulmakta olup emlak vergisi muafiyet hakkı olanların dışında tüm taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdür.
Emlak vergisi muafiyet hakkından yararlanan kişiler ise;
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,
Emekli maaşı dışında hiçbir geliri olmayan emekliler,
İşsiz olduğu için geliri bulunmayan işsiz kişiler,
Şehidin dul eşi ve yetimleri olarak sıralanmaktadır.
EMLAK VERGİ MUAF OLMA ŞARTLARI NEDİR?
Emlak vergisinden muaf olma şartlarının neler olduğuna baktığımızda öncelikle hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri,
Ticari Ve Mesleki Faaliyet Geliri,
Tarımsal Faaliyet Geliri,
Menkul Ve Gayrimenkul Geliri,
Faiz Geliri Veya Benzeri Türde Bir Gelirinin Olmaması Şartı Aranmakta.
Geliri olmadığına dair bir belge ile meskeninin bağlı bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile taahhüt vererek başvuru yapanlar emlak vergisinden muaf tutulur.