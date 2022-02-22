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Haberler Ekonomi Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Bankaların mevduat faiz oranlarında görülen yeni oranlar bireylerin birikimlerini durduğu yerden değerlenmesini sağlıyor. En yüksek oranlara sahip hesap üzerinden kazanç elde etmek isteyenlerin tercih ettiği fazlası hesap ise günümüzde vadesi bozulmadan fazlası farklı avantajı da bir arada sunuyor. Kur korumalı TL mevduat sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve bu hesaplara olan ilginin artmasının ardından faiz oranlarında görülen değişim ise ilgi çekti. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat getirisi sunan bankalar ise birikimlerini katlamak isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte en yüksek faiz veren o bankalar&hellip;

takvim.com.tr
22.02.2022 08:46 - Son Güncelleme: 22.02.2022 08:46
Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Hangi Bankaya Mevduat Yatırılır?

Ülke çapında yaygınlaştırılan vadeli mevduat hesapları, bilhassa TL'ye dönüşüm kapsamında kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi bir mevduat oranlarının görülmesini sağladı.

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Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren anında anında bütün bankalar kur korumalı ve başka mevduat hesabı ürünleri ile kişilerin birikimlerini en iyi oranlar üzerinden değerlendirmelerini sağlamaktadır. Günümüzde bu hesaplar üzerinden en yüksek oranları elde etmek isteyenler ise bankaların sık sık değişen hoş geldin faiz oranlarını incelemeye başladılar.

Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu
Günlük faiz hesaplama formüllerinde bankaların güncel faiz oranlarının öneme alınması gerekir. Buna göre 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar ise şunlardır:
· Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,5
· Anadolu Bank Renkli Hesap Faiz Oranı: %20,25
· CEPTETEP Marifetli Hesap Faiz Oranı: %18,5
· Odeabank Oksijen Hesap Faiz Oranı: %20
Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

· ING Bank e - Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
· Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19,5
· Türkiye İş Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %17
· Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,5

Musluklar fora edildi! Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Fibabanka Kiraz Hesap

Yüksek hoş geldin faizi veren bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Fibabanka, son haftalarda bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi göstermesinin sonrasında faizlerini geri çekti.

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