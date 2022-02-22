Bu tarihlere kadar başvuran 2.500 TL’ye kadar ek ödeme alabilecek! Biraz evvel nihayete erdi! Maaşlar artıyor!

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan ve emekli maaşını İş Bankası'ndan alan vatandaşların yararlanabildiği nakit desteğinden 31 Mart 2022 tarihine kadar işlem gerçekleştirenlerin yararlanması sağlanacak. Ayrıca maaşını taşıyanların Maximum kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemelerine de gerek kalmayacak.