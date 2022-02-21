Çalışan herkesin maaşını etkileyecek detay! Milyonları ilgilendiren mesai kararı
İş Kanunu'nda işçi haklarını koruyan birçok düzenleme bulunmakta. Buna göre yasal olarak işçi bir haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir. 45 saati aşan çalışma süresi ise mesai sayılır. Fazla mesai hesabında dikkat edilmesi gereken başka kurallar da var. Peki fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır? Kim ne kadar mesai alabilir? Fazla mesai ödemesi hangi şartlarda yapılır? İşte detaylar...
İş Kanunu'na göre fazla mesainin hesaplanmasında en temel yöntem, işçinin günlük çalışma sürelerinin toplanması ve haftalık çalışma süresinin bulunması. Haftalık çalışma süresi 45'in üzerindeyse 45'in üzerindeki süreler için işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. 45 saatin üzerindeki her bir saat çalışma için işçinin saatlik ücretinin yüzde 50 artırılması ile fazla mesai ücreti hesaplanır ve işçiye ödenir.
GÜNLÜK 11'İ GEÇEMEZ
İş Kanunu haftalık çalışma süresi üzerinden fazla mesai değerlendirmesi yapmakla birlikte işçi ve işverenin anlaşması halinde haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartı ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla işçi ve işverenin anlaşması ile haftalık 45 saatlik çalışma süresi 6 güne bölünebileceği gibi 3 güne de bölünebilir.