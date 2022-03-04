Emeklilere 1.655 + 1.655 = 3.310 TL ikramiye hesabı! SSK, Bağkur, 4C'linin 2 bayramda da cepleri dolup taşacak! %50 oranında rekor zam...

Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz dönem için 100 TL zam yapılarak 1.100 TL bayram iktamiyesi ödemesi gerçekleştirilmişti. TÜİK verilerinin ardından enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte 2022 yılında emekli maaşları dahil diğer tüm ücretlere yüksek zam yapıldı. Yapılan zamalarla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artılılıp artırılmayacağını merak ediyordu. Özellikle asgari üctette yapılan rekor zam sonrası bayram ikramiyelerine de yüksek zam yapılması beklentiler arasında.1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655,61 TL seviyesine gelmesi olası görünüyor. Böylece iki bayram ikramiyesinin toplamı 3 bin 311 TL olabilir. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…