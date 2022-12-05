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Haberler Ekonomi Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT'den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT'den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Geçinmekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Maddi durumunun yetersiz olduğunu belge ile kanıtlamak gerekiyor ve devlet kurumlarının verdiği yardımlardan faydalanmak isteyenlerin belirlenen şartları da karşılıyor olması önemli. Bu kapsamda tüketim destekleri ön plana çıkıyor. Peki, elektrik ve doğalgaz fatura desteği nasıl alınır, şartlar neler? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
05.12.2022 11:58 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:58
Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Ekonomik olarak geçinmekte zorlanan vatandaşlar bunu belgelemeleri durumunda devlet yardımlarından tek tek faydalanabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destekler gelmeye devam ediyor ve bu yardımları alabilmek için sigortanın ya da diğer ek gelirlerin bulunmaması gerekiyor. Devlet desteklerinin neler olduğunu bilmeyenler konu hakkında araştırmalar yapıyor ve istenen şartlara göre başvuruda bulunmak istiyor. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında elektrik fatura desteği yer alıyor. Peki, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar haberimizde!

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Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik tüketim desteği ve doğalgaz yardımı projelerini başlattığını duyurmuştu. Doğal gaz desteği yılda iki dönem yapılırken elektrik yardımı aylık olarak olarak yapılıyor...

Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NAKİT ALINIR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygun bulunanlara verilen elektrik desteği ödemelerinin, otomatik olarak faturaya mahsup edileceği için nakit olarak alınmıyor.

Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

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