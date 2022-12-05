Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Ekonomik olarak geçinmekte zorlanan vatandaşlar bunu belgelemeleri durumunda devlet yardımlarından tek tek faydalanabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destekler gelmeye devam ediyor ve bu yardımları alabilmek için sigortanın ya da diğer ek gelirlerin bulunmaması gerekiyor. Devlet desteklerinin neler olduğunu bilmeyenler konu hakkında araştırmalar yapıyor ve istenen şartlara göre başvuruda bulunmak istiyor. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında elektrik fatura desteği yer alıyor. Peki, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar haberimizde!