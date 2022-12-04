2023 asgari ücrette gözler açıklanacak enflasyonda! Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Görüşmelerin yeri konusunda da bu yıl farklılıklar yaşanacak. Önceki senelerde işçi ve işveren heyetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci ve üçüncü toplantılar, bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

Yeni asgari ücret rakamının, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayın sonuna gelmeden kararlaştırılması bekleniyor.