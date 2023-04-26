Çalışan EYT’liye prim indirimi! İşçi ve işveren payı nasıl değişecek? Kimler, nasıl yararlanacak? Nelere dikkat etmek gerekiyor?
Emekli olup çalışan EYT'liler için yatırılacak prim azalacak. İşçi payı yüzde 15'ten 7.5'e inerken, aynı işyerinde devam edenler için işverenin ödeyeceği prim de 5 puan düşecek. Peki bu durum EYT'lilere ve işverenlerine nasıl yansıyacak? İşte detayları…
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.
Emekli olan özel sektör çalışanlarının primleri yüzde 15'ten 7.5'e inerken, eğer aynı işyerinde devam ediliyor ve 30 gün içinde giriş yapılıyorsa işverenin hissesinde de 5 puanlık indirim uygulanıyor.
SGK'DAN GENELGE
Bu 5 puanlık avantajın detaylarına Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) bir genelgeyle açıklık getirdi. Peki bu avantajlardan kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları…
5 puanlık indirimden hangi işverenler yararlanacak? Hangi şartlar sağlanmalı?
SGK'nın yayımladığı genelgeye göre 5 puanlık indirimden yararlanmak için şu şartların sağlanması gerekiyor:
- Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.