Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Restoran, kafe ve lokantalara 1500 TL'lik destek ödemesinin detayları belli oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategorideki illerin sayısının artması nedeniyle Ramazan ayı boyunca kafe, restoran ve lokantalar sadece paket servis yapabilecek. Erdoğan söz konusu kısıtlama nedeniyle işletmelere her işçi başı 1500 TL'lik destek yapılacağını açıkladı. İşte 1500 TL'lik desteğin detayları…
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞLETMELERE MÜJDE
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın işletmelere 1500 TL'lik destek yapılacağını açıklaması sonrasında Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk göstermeye başladı.
İşte "Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtları ve detayları…
1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında şunları söyledi:
"Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."