Müjdeyi başkan Erdoğan vermişti! Restoran, kafe ve lokantalara 1500 TL'lik destek ödemesinin detayları belli oldu!

1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında şunları söyledi:

"Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."