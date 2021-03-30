Altın ve gümüş fiyatları için uzman isimden ikaz! Sürpriz olmamalı diyerek açıkladı! 600 liraya kadar...
Son haftalarda altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Bugün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,25 seviyesinde işlem görüyor. Dün en düşük 8,0189 en yüksek 8,2159 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 8,2094'ten tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Piyasalarda bugün çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını 3.020 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
EMTİA PİYASALARI
Altın fiyatları, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.