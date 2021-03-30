Altın ve gümüş fiyatları için uzman isimden ikaz! Sürpriz olmamalı diyerek açıkladı! 600 liraya kadar...

Son haftalarda altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilikle piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Bugün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,25 seviyesinde işlem görüyor. Dün en düşük 8,0189 en yüksek 8,2159 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 8,2094'ten tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30.03.2021 12:37 - Son Güncelleme: 30.03.2021 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





