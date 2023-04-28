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Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

Türkiye'nin müjdeler döneminde kamu işçilerinin ardından sıra memurlara geldi. Büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının yükseltilmesi için harkete geçildi. Memura destek için büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak. Yeni lojmanların yapımı için adımlar atılacak. İşte büyükşehirlerde yaşayan memurlarla ilgili atılacak devrim niteliğinde adımlar...

takvim.com.tr
28.04.2023 08:06 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:06
Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarının durumunun düzeltilmesi için düğmeye basıldı.

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Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

Memurlara büyükşehir tazminatı, kira yardımı ya da lojman gibi destekler sağlanması planlanıyor.

Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

SEÇİM BEYANNAMESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde, "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı.

Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı.

Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği

KAÇIŞ BAŞLADI
Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu.

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