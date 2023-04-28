Müjdeler art arda! Büyükşehirlerde yaşayanlar memurlara lojman ve kira desteği
Türkiye'nin müjdeler döneminde kamu işçilerinin ardından sıra memurlara geldi. Büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının yükseltilmesi için harkete geçildi. Memura destek için büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak. Yeni lojmanların yapımı için adımlar atılacak. İşte büyükşehirlerde yaşayan memurlarla ilgili atılacak devrim niteliğinde adımlar...
28.04.2023 08:06 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:06