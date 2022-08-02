%42.35 zamla en az 3 bin 500 lira maaş! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmadan şartsız 4B'li Bağ-Kur'lu olun! SSK'da emekli gözükeceksiniz
Emeklilik isteyenlere ilaç gibi gelecek formüller! Artık çalışmayan ev hanımları da emekli olabilecek. İlerleyen yaşlarda bir çok ev hanımı geleceğini garanti altına almak adına emekli olmak istiyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartların sağlanması için ise belirli bir süre çalışmış olmak gerekiyor. Hiç çalışmamış ev hanımları ise çalışmadan emekliliği yolu var mı yok mu merak ediyor. Bu noktada "Ev hanımları emekli olabilir mi? Ev kadını nasıl emekli olur? Hiç çalışmayan bir kadın emekli olabilir mi, nasıl olur?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Milyonlarca ev hanımına müjde geldi. İşte detaylar
Emekli olanlar ve emeklilik için gün sayanların yanında bir de emekli olmak için alternatif yolları arayanlar var. Özellikle bir süredir 25 yıl evli kalanların emekli olup olamayacakları konusu gündemde yer alıyor. Hiç çalışmadan emeklilik mümkün mü sorusu yanıt buldu. Türkiye'de emeklilik için yaş ve prim şartı bulunuyor. Peki çalışmayan kadınlar emekli olabilir mi? Öncelikle cevabın evet olduğunu belirtelim ve detaylar için sizi haberimizin devamına alalım...
EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Çalışan vatandaşlar bağlı olduğu kurumlara göre emekli olurlar. Peki hiç çalışmamış ev hanımları emekli olabilir mi, nasıl? Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için 2 formül öne çıkıyor. Bunlardan birincisi çalışmadan prim ödeyerek emekli olmak. İkincisi ise evde ürettiğini satanlara sigorta kolaylığı.
Ev hanımlarının emeklilikten faydalanabilmeleri için en yakın SGK müdürlüğüne gidip, isteğe bağlı sigorta için başvuruda bulunmaları gerekir. 2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunan kişiler, 4B'li Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilir. Bundan dolayı da SSK'lılara göre daha fazla prim öderler.
EV HANIMLARI KENDİLERİNE SİGORTA YAPTIRABİLİR
Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir.
Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabilir.