%42.35 zamla en az 3 bin 500 lira maaş! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Hiç çalışmadan şartsız 4B’li Bağ-Kur’lu olun! SSK’da emekli gözükeceksiniz

Emekli olanlar ve emeklilik için gün sayanların yanında bir de emekli olmak için alternatif yolları arayanlar var. Özellikle bir süredir 25 yıl evli kalanların emekli olup olamayacakları konusu gündemde yer alıyor. Hiç çalışmadan emeklilik mümkün mü sorusu yanıt buldu. Türkiye'de emeklilik için yaş ve prim şartı bulunuyor. Peki çalışmayan kadınlar emekli olabilir mi? Öncelikle cevabın evet olduğunu belirtelim ve detaylar için sizi haberimizin devamına alalım...