Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

Mevzubahisi iş grupları tanımlanırken bu iş grubunda çalışan şahısların riskli işleri olup olmadığı denetlenmekte, işlerindeki tehlikenin büyüklüğüne göre daha erken emekli olma olanağı sunulmaktadır. Yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışan kişiler daha erken emekli olurken söz konusu hesaplamada Fiili Hizmet Süresi Zammı temel alınır. Prim borçlanması sayesinde 49 ya da 51 yaşında erkenden emekli olabilecekler. Peki, bunun için hangi şartlar aranıyor? Önceki yıllarda yıpranma hakkı ile erken emeklilik hakkı elde eden mesleklerin sayısı 18'di. Son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde bu iş kollarının sayısı 45'e çıktı. Peki hangi meslekler emeklilik için gereken yaş haddini düşürüyor? Yıpranma hakkı nedir?

21.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





