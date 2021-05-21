Vav TV İzle

Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

Mevzubahisi iş grupları tanımlanırken bu iş grubunda çalışan şahısların riskli işleri olup olmadığı denetlenmekte, işlerindeki tehlikenin büyüklüğüne göre daha erken emekli olma olanağı sunulmaktadır. Yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışan kişiler daha erken emekli olurken söz konusu hesaplamada Fiili Hizmet Süresi Zammı temel alınır. Prim borçlanması sayesinde 49 ya da 51 yaşında erkenden emekli olabilecekler. Peki, bunun için hangi şartlar aranıyor? Önceki yıllarda yıpranma hakkı ile erken emeklilik hakkı elde eden mesleklerin sayısı 18'di. Son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde bu iş kollarının sayısı 45'e çıktı. Peki hangi meslekler emeklilik için gereken yaş haddini düşürüyor? Yıpranma hakkı nedir?

21.05.2021 11:41 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:41
Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

SGK kurumlarında sigortalı bir şekilde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar ne vakit emekli olacaklarını merak ediyor. Sosyal güvenlik sistemine göre gelen belirlenen şartlara göre borçlanma ile erken emekli olabilirler. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlara fazladan hizmet süresi ekleniyor. Bu sayede emekli olmak için gereken çalışma süresi azalıyor ve kişilerin emekli olacakları yaş haddi de düşüyor. Ağır işlerde çalışanlara verilen bu ek çalışma günü sayısına "fiili hizmet süresi zammı" ya da bilinen adı ile "yıpranma hakkı" deniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

YIPRANMA HAKKI NEDİR?

"Fiili hizmet süresi zammı" ya da yıpranma hakkı uygulaması ağır işte çalışan işçi ve memurların daha erken yaşlarda emekli olmalarını sağlıyor. Önceki yıllarda yıpranma hakkı genellikle ağır sanayide çalışan işçilere tanınırdı.

Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde artık bu hak arsenik işçilerinden tutun da milletvekilleri ve basın mensuplarına kadar uzanan çeşitlilikteki iş kolları için geçerli hale geldi.

Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

Özellikle 2018'de yapılan düzenlemeler sonucu bu hakkı uzun zamandır bekleyen sağlık çalışanları ve cezaevi görevlileri de yıpranma hakkı primleri almaya hak kazandı.

Müjde milyonlarca kişi anında emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede böyle yayımlandı…

Son düzenlemeler ile beraber toplamda 45 iş kolu yıpranma hakkı ile erken emeklilik fırsatına sahip oldu. Yıpranma hakkı kapsamındaki iş kollarında çalışanlar her çalışma yılında emekliliklerine genellikle 60 ya da 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün fazla prim hakkı kazanıyor.