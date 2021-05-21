Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum
Güvenli liman yatırımcıları pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 2021 yılına düşük seviyede giren ancak şu günlerde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları hakkında analistlerden flaş bir yorum geldi. İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni...
21.05.2021 12:00
- Son Güncelleme: 21.05.2021 12:00
Milliyet'te yer alan habere göre, Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.