Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Milliyet'te yer alan habere göre, Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.