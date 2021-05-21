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Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Güvenli liman yatırımcıları pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 2021 yılına düşük seviyede giren ancak şu günlerde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları hakkında analistlerden flaş bir yorum geldi. İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni...

21.05.2021 12:00 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:00
Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Dün altının onsundaki yükseliş ve dolar kurundaki düşüş faktörlerinin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 505,8 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden tamamladı.

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Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Bugün ise güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 505,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.349 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Dün yüzde 0,4 yükselişle 1.877 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,2 azalışla 1.874 dolar seviyesinde dengelendi.

Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Milliyet'te yer alan habere göre, Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini yavaşlattı.