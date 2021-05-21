BİM'de bakım-giyim ürünlerinde şahane saatler! BİM 21 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsatlar yine raflarda!
BİM'de aktüel kataloğu ürünleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bilindiği üzere geçen hafta kataloğ günlerinde değişiklik yaşandı ve ürünler artık pazartesi-salı günleri satışa sunuluyor. Haftanın ikinci kampanyası salı günü başladı. BİM aktüel kataloğuyla giyim, bakım ve parfüm ürünleri revaçta! Bugün satışa sunulan ürünler arasında Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı ve Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap ürünleri dikkat çekiyor.
BİM 21 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok ürün raflarda yerini aldı. Giyim, bakım ve parfüm ürünleri ilgi odağı olmayı başardı. BİM'de bu hafta Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı, Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdanı, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Marmara Sprey Kolonya, Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Old Spice Whitewater Deo Stick ve 3'lü Reflektörlü Kısa Konç Çorap Erkek ürünleri var.