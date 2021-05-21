BİM'de bakım-giyim ürünlerinde şahane saatler! BİM 21 Mayıs aktüel kataloğuyla fırsatlar yine raflarda!

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok ürün raflarda yerini aldı. Giyim, bakım ve parfüm ürünleri ilgi odağı olmayı başardı. BİM'de bu hafta Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı, Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdanı, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Marmara Sprey Kolonya, Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Old Spice Whitewater Deo Stick ve 3'lü Reflektörlü Kısa Konç Çorap Erkek ürünleri var.