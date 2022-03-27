Müjde az evvel duyuruldu Nisan ayından itibaren 2 bin 600 lira ödeniyor! Yatırılan paralara zam geldi! Tek tek ifade edildi! Destek ödemeleri...

İlk programımız ABD'de New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla değişik dönemlerde uzun yıllar orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik. ABD'deki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde.