Müjde az evvel duyuruldu Nisan ayından itibaren 2 bin 600 lira ödeniyor! Yatırılan paralara zam geldi! Tek tek ifade edildi! Destek ödemeleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu. Nisan ayından itibaren zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. Binlerce kişinin yararlandığı ödemeler arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları açıkladı. Yanık, ''Mart 2002 tarihi itibariyle hak sahiplerine 104 milyon 145 bin lira destek ödemesi sağlamış durumdayız. . Şehit yakınlarına ve gazilere ödenen para nisan ayından itibaren 2 bin 600 lira olacak. Dini bayramlardan ödenen 1 bin 100 lira para 2 bin liraya çıktı.'' dedi. İşte detaylar...
Bir çok ailenin faydalandığı o destek ödemesine zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan sevindiren haber geldi. Canlı yayında konuya ilişkin detayları aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çok önemli açıklamalarda bulundu. BM Kadın Statüsü Komisyonu için "Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz" diyen Yanık zam gelen ödemeler hakkında bilgi verdi. İşte son dakika haberin detayları...
Ödemeler artıyor. Gözler Nisan ayına çevrildi. Şehit yakınları ve gaziler için yatırılan paralara zam geldi. Bakan Derya Yanık'ın konu hakkında açıklamalardan öne çıkanlar:
BM'DE KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU
''Oldukça yoğun bir program izledik. Biliyorsunuz her yıl BM Kadın Statüsü Komisyonu 8 Mart'ı takip eden süreçte yani 12-14 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar bir dizi etkinlik düzenler. Oturumlar, kadın konularının tartışılması ve BM üye devletler nezdinde de bir genel bakış açısı geliştirmek ve mümkün mertebe bir yaklaşım ortaklığı geliştirme çabasıdır.
İlk programımız ABD'de New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla değişik dönemlerde uzun yıllar orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik. ABD'deki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde.